انضمام جيهان السادات لمجلس أمناء جامعة النهضة ببنى سويف

قررت إدارة جامعة النهضة ببنى سويف انضمام جيهان السادات حرم الرئيس الراحل أنور السادات، إلى مجلس أمناء الجامعة كشخصية عامة مهتمة بتنمية الإنسان المصرى، وحريصة على تطوير التعليم الجامعى، وتمثل مرحلة مضيئة فى تاريخ مصر المعاصر.

من جانبها، قبلت "السادات" الدعوة، مؤكدة أنها تشرف بالمشاركة فى أى عمل بناء لخدمة مصر وتنمية شبابها.

فيما صرح الدكتور صديق عفيفى رئيس الجامعة، بأن جيهان السادات علامة بارزة فى مسيرة النضال والاستقلال، وهى قدوة غير عادية ونموذجا يحتذى أمام الشباب المصرى والمرأة المصرية، وسوف يكون انضمامها لجامعة النهضة قوة دفع هائلة فى مسيرتها النشطة لتحقيق التصنيف العالمى بين أفضل 500 جامعة فى العالم.

وتقيم جامعة النهضة احتفالية خاصة بهذه المناسبة بحضور علماء وأساتذة مصر وطلابها مع كبار شخصيات الدولة ورموز العمل الوطنى، وذلك فور عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقوم بالتدريس فى جامعة ريشموند خلال الشهرين القادمين.