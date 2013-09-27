أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

انضمام جيهان السادات لمجلس أمناء جامعة النهضة ببنى سويف

Google+ Print
انضمام جيهان السادات لمجلس أمناء جامعة النهضة ببنى سويف انضمام جيهان السادات لمجلس أمناء جامعة النهضة ببنى سويف

قررت إدارة جامعة النهضة ببنى سويف انضمام جيهان السادات حرم الرئيس الراحل أنور السادات، إلى مجلس أمناء الجامعة كشخصية عامة مهتمة بتنمية الإنسان المصرى، وحريصة على تطوير التعليم الجامعى، وتمثل مرحلة مضيئة فى تاريخ المعاصر.

من جانبها، قبلت "السادات" الدعوة، مؤكدة أنها تشرف بالمشاركة فى أى عمل بناء لخدمة مصر وتنمية شبابها.

فيما صرح الدكتور صديق عفيفى رئيس الجامعة، بأن جيهان السادات علامة بارزة فى مسيرة النضال والاستقلال، وهى قدوة غير عادية ونموذجا يحتذى أمام الشباب المصرى والمرأة المصرية، وسوف يكون انضمامها لجامعة النهضة قوة دفع هائلة فى مسيرتها النشطة لتحقيق التصنيف العالمى بين أفضل 500 جامعة فى العالم.

وتقيم جامعة النهضة احتفالية خاصة بهذه المناسبة بحضور علماء وأساتذة مصر وطلابها مع كبار شخصيات الدولة ورموز العمل الوطنى، وذلك فور عودتها من الولايات المتحدة الأمريكية حيث تقوم بالتدريس فى جامعة ريشموند خلال الشهرين القادمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر