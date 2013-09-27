ميقاتى يدعو لضبط الأمن فى مدينة طرابلس

دعا رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل نجيب ميقاتى لضبط حالة الانفلات الأمنى فى مدينة طرابلس بشمال لبنان، معتبرا أن جميع الفرقاء فى المدينة يرفضون السلاح، ويؤيدون الخطة الأمنية لضبط الأوضاع.

وقال ميقاتى خلال اجتماع موسع عقده اليوم الجمعة فى مقر رئاسة الحكومة بالسراى الكبير تحضيرا للخطة الأمنية المرتقبة لمدينة طرابلس، إن كل المناطق اللبنانية ترحب بالدولة وأجهزتها وطرابلس قبل غيرها تريد أن تعيش فى كنف الدولة ورعايتها وحمايتها.

وأكد أن أهالى طرابلس متسمكون بخيار الدولة، وقد أثبتت ردات أفعالهم فى أصعب الظروف حجم الوعى الوطنى الذى يتمتعون به، ويرفضون تغطية أى عمل خارج عن القانون، واعتبر أن الأجواء فى المدينة باتت جاهزة على كل المستويات لكى تكون الخطة الأمنية ناجحة بالكامل، وسيتم توفير كل المتطلبات الضرورية للجيش والقوى الأمنية للقيام بواجباتهم بحماية الأمن وسلم المواطنين.

ودعا أهالى طرابلس للتجاوب مع الخطة فور البدء بتنفيذها ومساعدة الأجهزة الأمنية على القيام بواجباتها، مع مراعاة سهولة تنقل المواطنين، وسيرى الطرابلسيون قريبا تطبيق إجراءات أمنية إضافية تهدف لحمايتهم.