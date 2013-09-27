أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين الهجمات الكيماوية فى سوريا

Google+ Print
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين الهجمات الكيماوية فى سوريا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين الهجمات الكيماوية فى سوريا

أقر مجلس "حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة على قرار يدين الهجمات بالأسلحة الكيماوية فى سوريا، بدون إلقاء اللوم على أى طرف فى الصراع.

وفى اجتماع عقد فى جنيف، اليوم الجمعة، انتقد المجلس أيضًا بشكل حاد السلطات السورية، بسبب "الانتهاكات الواسعة والممنهجة على نطاق واسع لحقوق الإنسان"، وانتقد الثوار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أيضًا.

وقال المجلس، إنه "يدين بشكل قوى استخدام الأسلحة الكيماوية فى الجمهورية العربية السورية المحظورة بموجب القانون الدولى والتى ترقى إلى جريمة خطيرة ولديها تأثير مدمر على المدنيين"، وأيدت 40 دولة من الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددها 47 دولة القرار.

وعارضته فنزويلا، بينما كانت الهند وكازاخستان من بين الدول الست التى امتنعت عن التصويت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365