مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين الهجمات الكيماوية فى سوريا

أقر مجلس "حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة على قرار يدين الهجمات بالأسلحة الكيماوية فى سوريا، بدون إلقاء اللوم على أى طرف فى الصراع.

وفى اجتماع عقد فى جنيف، اليوم الجمعة، انتقد المجلس أيضًا بشكل حاد السلطات السورية، بسبب "الانتهاكات الواسعة والممنهجة على نطاق واسع لحقوق الإنسان"، وانتقد الثوار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان أيضًا.

وقال المجلس، إنه "يدين بشكل قوى استخدام الأسلحة الكيماوية فى الجمهورية العربية السورية المحظورة بموجب القانون الدولى والتى ترقى إلى جريمة خطيرة ولديها تأثير مدمر على المدنيين"، وأيدت 40 دولة من الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددها 47 دولة القرار.

وعارضته فنزويلا، بينما كانت الهند وكازاخستان من بين الدول الست التى امتنعت عن التصويت.