"الصحفيين" تعلق قرار إحالة إبراهيم عيسى للتحقيق.. وتطالب بعودة "عبد الرحيم" للجمهورية

النقابة تدعو أعضاء لجنة الـ 50 لاجتماع لشرح وجهة نظرها بمواد الصحافة في الدستور

كتب : محمد سليمان منذ 28 دقيقة

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، خلال اجتماعه مساء أمس، تعليق قراره السابق بإحالة الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "التحرير" للتحقيق، ووقف قيد الزملاء بالجريدة، على خلفية شكاوى بعض الصحفيين بالجريدة ضده، وذلك بعد إرساله خطابين لمجلس النقابة يؤكد وجود علاقة عمل معهم، وأكد المجلس أنه سيعقد جلسة تسوية للأزمة الأسبوع المقبل.

وطالبت النقابة، المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف بسرعة تنفيذ الحكم القضائي الصادر بأحقية عودة جمال عبد الرحيم لرئاسة تحرير جريدة الجمهورية خلال اجتماعه الثلاثاء القادم.

واتفق أعضاء المجلس على دعوة عدد من أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، لشرح وجهة نظر أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين بشأن مواد الصحافة في الدستور المقبل وأهمية وجودها للمجتمع ككل وليس للصحفيين أو الإعلاميين فقط.

من جانبه، قال علاء ثابت عضو مجلس النقابة: إنه تقرر إعادة تشكيل هيئة التأديب لتكون برئاسته وعضوية كلا من هاني عمارة وخالد البلشي عضوي المجلس، وفيما يتعلق بأزمة جريدة الحرية والعدالة، أوضح، أن النقابة تأكدت من عدم وجود أي مشاكل وعدم إغلاق للمقر، وأن ما حدث ادعاء من أحد الصحفيين خارج الجريدة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن لجنة الإسكان بالنقابة ستلتقي المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان اليوم لمطالبته بتخفيض تكلفة مشروع الإسكان وتقليل الأقساط على الصحفيين.

وأوضح أن المجلس وافق على تصور مبدئي لتأسيس معهد تدريب متكامل داخل النقابة، وربط الدورات التي ستقام في هذا المعهد بالقيد في جداول النقابة.