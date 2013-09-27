الرئاسة: نأسف لعدم إدراك رئيس تونس لحقيقة الأوضاع في مصر

كتب : أ ش أ منذ 8 دقائق

أعلنت رئاسة الجمهورية، في بيان أصدرته بعد ظهر اليوم، أن مصر تأسف لعدم إدراك رئيس تونس لحقيقة الأوضاع في مصر، وأكد البيان أن ثورة 30 يونيو إنما أراد بها الشعب المصري استعادة ثورة 25 يناير لمسارها تحقيقًا لطموحاته وتطلعاته.

وقال البيان: "نتمنى لتونس - التي كان لها شرف افتتاح الربيع العربي - الاستفادة من التجربة المصرية التي أثبتت رفض الشعب لأن يفرض عليه نموذجًا بعينه لا يعبر عن طبيعته السمحة".

وصرّح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصر تتابع ما يجري على الساحة التونسية، وتقدّر أهمية أن يركز القائمون على الأمور فيها على البيت التونسي وعلى الثورة التونسية التي يحاول البعض اختطافها، وذلك تحقيقًا لآمال وتطلعات الشعب التونسي الشقيق.