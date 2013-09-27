نقابة "القطاع الخاص" و"اليوم السابع" تنظمان ملتقى لتوظيف 15 ألف شباب

تنظم النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص واليوم السابع، غدا السبت، ملتقى توظيف تحت عنوان "معا لمكافحة البطالة" لتوفير 15 ألف فرصة عمل وبمشاركة 150 شركة بشتى القطاعات فى شركات ومصانع القطاع الخاص، وتحت رعاية وزارة القوى العاملة والهجرة.

ويفتتح الملتقى الذى يقام بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة، كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، وبحضور عدد من مسئولى الوزارة ومنظمة العمل الدولية ومسئولى العمل اللائق بالمنظمة.

من جانبه، أكد شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن مشاركة جريدة "اليوم السابع" فى هذا الملتقى يأتى انطلاقا من المسئولية الوطنية والمجتمعية للجريدة فى قضايا الوطن.

وأضاف "خليفة" أن النقابة وجريدة اليوم السابع ستسعيان خلال الفترة المقبلة لتنظيم أكثر من ملتقى فى محافظات الصعيد ووجه بحرى، وذلك للمساهمة فى الحد من ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها مصر.

وأوضح أن الملتقى متاح لكافة المؤهلات وسيكون مجانا 100% دون أن يتحمل المتقدم أى مبالغ مالية، حيث سيقوم المتقدم بعمل مقابلة شخصية مع مندوبى الشركات داخل الملتقى وتقديم أوراقه الشخصية وهى: السيرة الذاتية للمتقدم، صورة شهادة الميلاد، صورة بطاقة الرقم القومى، صورة شهادة التجنيد، صورة من شهادات الخبرة إن وجدت.