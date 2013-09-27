وزير التموين: إضافة 4 ملايين و444 ألف مولود جدد على بطاقات التموين

أعلن الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين أن عدد المواطنين الذين دخلوا على الموقع الإليكترونى منذ فتح باب إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية أول شهر يونيو الماضى، وحتى الآن بلغ 10 ملايين و782 ألف مواطن، فيما تمت إضافة 4 ملايين و444 ألف مولود جدد سواء باسم الأم أو الرقم القومى، فى حين بلغ عدد الذين استكملوا بيانات الرقم القومى وتغيير بيانات السكن وغيره حوالى 7 ملايين و535 ألف مواطن.

وأضاف الوزير فى تصريحات اليوم أن عدد الأشخاص الذين تم حذفهم من البطاقات التموينية بلغ 126 ألفا و69 مواطنا، وذلك بناء على رغبات البعض منهم، وكذلك الأسماء المكررة فى البطاقات أو المتوفين أو المسافرين للخارج مدة أكثر من 6 أشهر، لافتا إلى أن عدد البطاقات التموينية حتى الآن 18 مليونا و200 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 69 مليون مواطن.

وأشار لوجود نحو 600 ألف بطاقة ورقية معمول بها حتى الآن، وسيتم استبدالها بالبطاقات الذكية بنهاية شهر أكتوبر المقبل، وأنه سيتم البدء فى صرف قيمة المقررات التموينية من خلال محلات السوبر ماركت خلال شهرين اختياريا، بحيث يمكن للمواطن صرف المقررات التموينية من البقال التموينى أو ما يعادلها من قيمة الدعم من محالات السوبر الماركت دون التقيد بالسلع التموينية على أن يشترى ما يرغب من سلع غذائية.

كان وزير التموين قد قرر مد فترة إضافة المواليد الجدد وتغيير البيانات للبطاقات التموينية عبر الموقع الإليكترونى من عام 2005 حتى عام 2011 إلى نهاية العام الحالى بدلا من نهاية شهر سبتمبر الجارى، وذلك تيسيرا على المواطنين وحصول أكبر قدر من المستحقين للدعم على السلع التموينية وذلك بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر.