من صاحبة الذوق الأجمل.. سيرين أو نادين؟

هما نجمتان من الصف الأول. كل واحدة أدّت أدواراً في مسلسلات عدّة فأبدعت. ولكل واحدة إطلالاتها وملامحها التي تخبر عن جمالها وحسنها. سيرين عبد النور ونادين الراسي، تمكنتا من أن تحتلا لدى المشاهدين مرتبة عالية من الإعجاب والتقدير. وفي جولة سريعة على أبرز إطلالاتهما، وفي مقارنة بسيطة بين أذواقهما، شعرنا أن إطلالات سيرين بفساتين السهرات الطويلة كانت لافتة أكثر من إطلالات نادين، في حين كان خيار الأخيرة بالجينز والفساتين القصيرة موفقاً أكثر.



في الصور المرفقة للنجمتين، اخترنا ألواناً متشابهة وأزياء شبه متقاربة. فبرأيك أيهما كانت صاحبة الذوق الأفضل والإطلالة الأنجح؟

سيعجبك أيضاً: