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أرامكو السعودية تتطلع إلى بيع أول شحنة نفتا من مجمع الجبيل

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أرامكو السعودية تتطلع إلى بيع أول شحنة نفتا من مجمع الجبيل أرامكو السعودية تتطلع إلى بيع أول شحنة نفتا من مجمع الجبيل

قال تجار إن شركة أرامكو للتجارة تتطلع إلى بيع أولى شحنات النفتا من مجمعها الجديد في الجبيل وإن التحميل سيبدأ من منتصف أكتوبر

وبدأ تشغيل المجمع الجديد الذي تبلغ طاقته 400 ألف برميل يوميا في الأشهر الأخيرة ومن المتوقع أن يبلغ طاقته القصوى بنهاية العام. والمجمع مملوك لشركة توتال الفرنسية وأرامكو السعودية.

وسيستخدم المجمع النفتا لإنتاج البنزين في الأساس.
> وقال التجار إن من المتوقع أن يتوقف المجمع عن بيع النفتا حين يبدأ الإنتاج من وحداته الثانوية.

وقال تاجر "إذا تسنى تشغيل الوحدات الثانوية من منتصف أكتوبر فقد تكون هذه شحنة النفتا الوحيدة التي سيصدرها المجمع في الربع الرابع."

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مصر 365

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