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عاطلون يحتجزون 300 عامل داخل مقر شركة حكومية جنوب الجزائر

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عاطلون يحتجزون 300 عامل داخل مقر شركة حكومية جنوب الجزائر عاطلون يحتجزون 300 عامل داخل مقر شركة حكومية جنوب الجزائر

احتجز عاطلون مساء أمس الخميس نحو 300 عامل داخل مقر شركة كوسيدار للبناء والأشغال العمومية المملوكة للحكومة الجزائرية، فى ولاية غرداية 600 كيلومتر جنوب البلاد.

وأوضحت مصادر إعلامية أن العاطلين أفرجوا عن المحضر القضائى الذى كان داخل مقر الشركة، فيما أبقوا على ما يقارب 300 عامل محتجز.

وصعد العاطلون من غضبهم تجاه فى ظل ما يتردد عن عدم وفائها بالتزاماتها تجاههم، حيث تعتزم "حركة البطالين" تنظيم حركات احتجاجية غدا السبت فى عدة ولايات جزائرية للمطالبة بحق الشباب فى الحصول على العمل، فيما قرر عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية التظاهر فى العاصمة يوم الأحد المقبل، احتجاجا على "عدم ترقيتهم وظروف العمل السيئة".
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