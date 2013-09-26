قطع المياه عن بعض أحياء مدينة نصر مساء غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أنه نظراً لتوصيل خط المياه الجديد قطر 600 مم لتحسين الخدمة ببعض مناطق مدينة نصر الأمر الذى يتطلب قطع المياه عن (جامعة الأزهر- نادى مدينة نصر الرياضى-بترول بلاعيم -اتصالات الشرطة-معسكر الجبل الأحمر-الحى السادس- مدينة التوفيق- مساكن رمسيس 3،2،1) وذلك إعتباراً من الساعة 5.00مساء غد الجمعة 27-9-2013 وحتى الساعة 5.00 صباح اليوم التالى السبت 28-9-2013.

وتهيب الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة فى هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفتـرة المذكورة .

> وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياة صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 على التليفون الأرضى فقط.

> أ ش أ