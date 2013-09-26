أخبار عاجلة

رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
8 الصبح - رامي رضوان يحاور سيدة من داخل "أقدم خيمة معارضة أمام البيت الأبيض" والسبب ...؟ -
شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

عروض شعبية وقصائد وطنية في احتفال أهالي الخرمة بذكرى التأسيس

Google+ Print
عروض شعبية وقصائد وطنية في احتفال أهالي الخرمة بذكرى التأسيس عروض شعبية وقصائد وطنية في احتفال أهالي الخرمة بذكرى التأسيس

    بحضور محافظ الخرمة الشيخ خالد بن عبدالله بن لؤي أقامت بلدية محافظة الخرمة ولجنة التنمية السياحية والمحافظة والتعليم احتفالاً لأهالي الخرمة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ال 83 وذلك بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية بساحة الاحتفالات العامة. حيث بدئ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة أهالي المحافظة ألقاها الشيخ سعد بن سلطان الحضبي ثم كلمة التعليم العالي ألقاها الدكتور محمد بن ناصر السبيعي أوضح فيها النقلة التي تشهدها البلاد في مجال التعليم وتطرق إلى قوة التلاحم الوطني بين القيادة والشعب بعدها ألقيت القصائد الشعرية والتي تعبر عن حب الوطن والانتماء إليه كما شاركت فرقة الفنون الشعبية في تقديم لون العرضة فيما شهد الاختتام إنشادا وطنياً بعنوان "وطن الشموخ" قدمه المنشد فايز الدوسري بعدها أطلقت الألعاب النارية في سماء المحافظة والتي حملت العديد من التشكيلات الوطنية كما شاركت الجهات الأمنية بكافة قطاعاتها في تنظيم الحركة المرورية والأمنية أثناء الحفل سواء داخل مقر الاحتفال أو على الطرق المؤدية له وقد عبر عدد من المواطنين عن مشاعرهم في يوم الوطن وجددوا العهد والولاء للقيادة الحكيمة وعقب الاحتفال أوضح محافظ الخرمة للرياض أن الاحتفال بيوم الوطن يعني تجديد ذكرى الأعمال البطولية للملك عبدالعزيز في توحيد البلاد ووضع الأسس لنهضتها وتنميتها ونحن اليوم نقطف ثمار هذه الرؤية البعيدة للملك عبدالعزيز ومازال نهر العطاء والبناء يتدفق في ظل قيادة حكيمة جعلت المواطن محور التنمية والتطوير ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ قائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين والنائب الثاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية