عروض شعبية وقصائد وطنية في احتفال أهالي الخرمة بذكرى التأسيس

بحضور محافظ الخرمة الشيخ خالد بن عبدالله بن لؤي أقامت بلدية محافظة الخرمة ولجنة التنمية السياحية والمحافظة والتعليم احتفالاً لأهالي الخرمة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة ال 83 وذلك بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية بساحة الاحتفالات العامة. حيث بدئ الحفل بالقرآن الكريم ثم كلمة أهالي المحافظة ألقاها الشيخ سعد بن سلطان الحضبي ثم كلمة التعليم العالي ألقاها الدكتور محمد بن ناصر السبيعي أوضح فيها النقلة التي تشهدها البلاد في مجال التعليم وتطرق إلى قوة التلاحم الوطني بين القيادة والشعب بعدها ألقيت القصائد الشعرية والتي تعبر عن حب الوطن والانتماء إليه كما شاركت فرقة الفنون الشعبية في تقديم لون العرضة فيما شهد الاختتام إنشادا وطنياً بعنوان "وطن الشموخ" قدمه المنشد فايز الدوسري بعدها أطلقت الألعاب النارية في سماء المحافظة والتي حملت العديد من التشكيلات الوطنية كما شاركت الجهات الأمنية بكافة قطاعاتها في تنظيم الحركة المرورية والأمنية أثناء الحفل سواء داخل مقر الاحتفال أو على الطرق المؤدية له وقد عبر عدد من المواطنين عن مشاعرهم في يوم الوطن وجددوا العهد والولاء للقيادة الحكيمة وعقب الاحتفال أوضح محافظ الخرمة للرياض أن الاحتفال بيوم الوطن يعني تجديد ذكرى الأعمال البطولية للملك عبدالعزيز في توحيد البلاد ووضع الأسس لنهضتها وتنميتها ونحن اليوم نقطف ثمار هذه الرؤية البعيدة للملك عبدالعزيز ومازال نهر العطاء والبناء يتدفق في ظل قيادة حكيمة جعلت المواطن محور التنمية والتطوير ونسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ قائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين والنائب الثاني.