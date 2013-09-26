«البحوث الإسلامية» يخصص خطًا ساخنًا للإبلاغ عن النسخ المحرَّفة من القرآن

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، الخميس، تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين حال اكتشافهم أي نسخ للقرآن الكريم محرفة سواء مطبوعة أو على تطبيقات الهواتف المحمولة، لاتخاذ التدابير اللازمة وسحب تلك النسخ من الأسواق فورًا، وإحالة المتسبب فيها إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأوضح أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى اجتماعهم برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الخميس، أن الرقم الذي تم تخصيصه لتلقي شكاوى المواطنين حول النسخ المحرفة من المصاحف هو (022401805).

وأهاب المجمع بالشركات المتخصصة في هذا المجال مراجعة التطبيقات الحديثة الخاصة بالقرآن الكريم، والأحاديث النبوية الشريفة وكل ما يتعلق بعلوم الإسلام.

من جانبه، حذر الأزهر الشريف من ورود آيات محرفة من القرآن الكريم على بعض التطبيقات التكنولوجية الحديثة، وفقًا لما تداوله بعض المدونين على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وتناقلته المواقع الإلكترونية، مهيبًا بكل مرتادي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الاعتماد على المصادر الصحيحة عند قراءة القرآن الكريم عبر المواقع الإلكترونية للأزهر، ودار الإفتاء، ووزارة الأوقاف على شبكة الإنترنت.