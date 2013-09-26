"تويتر" يستحدث نظاما للإنذار في حالات الطوارئ والكوارث

كتب : رويترز منذ 10 دقائق

قالت شركة "تويتر" أمس إنها ستساعد مستخدميها في تلقي إنذارات خاصة من وكالات حكومية ومنظمات للإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث.

وسيستقبل المستخدمون الذين سيشتركون في تلك الخدمة إشعارات على الهواتف الذكية عبر تطبيق "تويتر"، وكذلك رسائل نصية قصيرة، بافتراض موافقتهم على إعطاء أرقام هواتفهم المحمولة، من أي من بضع عشرات من الوكالات التي وقعت على البرنامج، التي منها وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية الأمريكية، وهيئة الوقاية من الكوارث في طوكيو، ومنظمة الصحة العالمية.

ويجيء برنامج الإنذار الجديد بعد عام على إظهار "تويتر" قدرته على المساعدة في إنقاذ الأرواح أثناء إعصار "ساندي"، عندما أبلغ سكان على الساحل الشرقي الأمريكي عن تقدم الإعصار، وسعوا للحصول على العون عبر شبكة الهواتف المحمولة.

وقالت شركة "تويتر" إن خدمة مماثلة ساهمت في جهود الإنقاذ في اليابان، في أعقاب أمواج المد البحري العاتية (تسونامي) في 2011.

وسيكون البرنامج الجديد متاحا في بادئ الأمر في الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، وسيجري توسيعه ليشمل دولا أخرى.

وقال كريج فوجيت مدير وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية الأمريكية، إن الخدمة الجديدة هي أحدث تطور في مجال التصدي للكوارث في عصر الهواتف الذكية.

وأضاف فوجيت قائلا في بيان، إن "لدينا اليوم مسار ذو اتجاهين: سكان يتم إبلاغهم بالأخطار في الوقت المناسب، ومديرون للطوارئ يتلقون معلومات راجعة فورية حول آثار أي كارثة".