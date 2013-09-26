قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلية: وجود «حماس» يضمن مصالحنا الأمنية

«تورجمان»: ما نريده هو الهدوء والأمن فى غزة.. و«حماس» تعرف كيف تقوم بذلك وقادرة على تحقيقه

كتب : عبدالعزيز الشرفى منذ 56 دقيقة

قال الجنرال الإسرائيلى سامى تورجمان، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية الإسرائيلية، إنه «لا بديل عن حكم حركة (حماس) الفلسطينية فى قطاع غزة، حيث إنها الوحيدة من وجهة نظرى، القادرة على ضمان الهدوء والأمن فى القطاع».

وأضاف الجنرال الإسرائيلى، فى تصريحات للقناة الثانية الإسرائيلية، أن «ما نريده، نحن الإسرائيليين، هو الهدوء والأمن فى قطاع غزة. إن حركة (حماس) هى الوحيدة حالياً التى تملك السلطة فى هذه المنطقة وتعرف كيف تقوم بذلك، وهى قادرة عليه».

وأشار الجنرال الإسرائيلى إلى أن بقاء «حماس» على رأس السلطة فى غزة، يضمن المصالح الأمنية لإسرائيل، مضيفاً: «حماس، هى الوحيدة حالياً التى لديها القدرة على إجبار الفصائل الأخرى على احترام الهدنة واتفاق وقف إطلاق النيران الذى تم إبرامه بينها وبين إسرائيل فى نوفمبر الماضى، برعاية مصرية. حماس هى القوة العليا فى هذه المنطقة حالياً».

وأكد تورجمان أنه لا يرى أى بديل عن «حماس» فى الوقت الحالى، مضيفاً: «بعيداً عن فكرة ما إذا كنت أفضل (حماس) قوية أو ضعيفة، فإن الحركة الفلسطينية تعرف كيف تضمن الأمن فى قطاع غزة. لا أجد بديلاً لها عن السلطة التى تمارسها هى حالياً».

وأشارت شبكة «فرانس 24» الفرنسية، أمس، إلى أن التصريحات هى الأولى من نوعها، التى يعلن فيها مسئول عسكرى إسرائيلى بارز، علناً، أن إسرائيل ترغب فى بقاء «حماس» على رأس السلطة فى قطاع غزة، على الرغم من أن أدبياتها السياسية تدعو إلى زوال دولة إسرائيل وتدميرها نهائياً.

وأضافت: «تتزامن تصريحات الجنرال الإسرائيلى مع قيام الجيش المصرى بتدمير أنفاق التهريب القائمة بين القطاع ومصر، والتى تتيح نقل البضائع إلى قطاع غزة، كما أن المسئولين الإسرائيليين يخشون أن يؤدى انهيار سلطة الحركة التى تعد أحد فروع جماعة الإخوان، إلى الكفاح المسلح أو إلى انكفائها لتحل محلها جماعات إسلامية متطرفة معادية لإسرائيل».