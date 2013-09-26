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«رتاج » تؤهل 43 عمدة

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«رتاج » تؤهل 43 عمدة «رتاج » تؤهل 43 عمدة

 محمد سعيد الزهراني (الطائف)

اتخذت حملة «رتاج» لتعزيز القيم والأخلاق بمحافظة الطائف، خطا توعويا مختلفا عن حملات السنوات السابقة، عبر شعار نسختها السابعة «القوي الأمين»، وذلك لتأهيل 34 من عمد أحياء المحافظة، على أساليب الإدارة الحديثة، المعمول بها في النظم الإدارية الدولية.واستهدفت دورة «رتاج» التدريبية، التي نظمت على مدى ثلاثة أيام، تعزيز دور العمد وتأهيلهم للقيام بدورهم الحضاري والريادي الذي كانوا يمارسونه في السابق مع الأخذ بتقنيات وتطورات العصر الحديث.وأوضح مدير حملة «رتاج» التي تشرف عليها جمعية مراكز الأحياء فواز الطلحي أن الحملة وضعت في تصورها التطوعي مساندة هيئة مكافحة الفساد «نزاهة»، التي تعد شريكا إستراتيجيا لها. ولفت إلى أن من فلسفة الحملة في المكافحة تطوير وتأهيل أهم أركان المجتمع المحلي وهم عمد الأحياء، الذين يؤدون أدوارا إستراتيجية كبيرة في تلك المكافحة عبر الإطارات الوظيفية التي يؤدونها.وأشار الطلحي إلى أن الدورة التدريبية تأتي لدعم رؤية إمارة منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير المنطقة في تفعيل دور العمد في الأحياء بصورة حضارية، ليؤدوا مهامهم بكفاءة علمية.وشهدت الدورة تفاعلا كبيرا من قبل العمد، الذين أبدوا استعدادهم لممارسة علمية أفضل لأدوارهم المستقبلية. وتجلى ذلك في نوعية الاستفسارات المطروحة في الدورة، التي تم إعدادها بشكل احترافي ومثالي وتطبيقي، لإيصال الرسالة المطلوبة بشكل صحيح. وتم خلالها تكريم العمد المشاركين فيها من قبل مدير إدارة المؤتمرات والفعاليات بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لؤي الشريف، ونائبه يوسف الشهري.

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