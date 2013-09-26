وكيل الجوف يبحث استعدادات الحج في منفذين

عبدالعزيز المشيطي (القريات)

بحث وكيل إمارة الجوف أحمد آل الشيخ استعدادات المنطقة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين للمملكة عبر منفذي الحديثة وجديدة عرعر.جاء ذلك خلال اجتماعه بلجنة أعمال الحج بحضور وكيل الإمارة للشؤون الأمنية عبد الرحمن بن نجم البادي ومحافظي المحافظات وأعضاء اللجنة. وقال وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس عبدالعزيز الموسى: إن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات الخاصة بتقديم الخدمات الجليلة لضيوف الرحمن بدءا من دخولهم أراضي المملكة مرورا بمنطقة الجوف، والاستماع من محافظي المحافظات ومديري الإدارات المعنية عن استعداداتهم لموسم حج هذا العام.