"فوكس" تتجه لإنتاج مسلسل خاص بـ"المفتش جوردون" مشتق من سلسلة Batman

كتب : عمرو عز الدين منذ 51 دقيقة

نجحت شبكة قنوات "فوكس" أن تهزم شركة الإنتاج السينمائي "وارنر بروس" في محاولات كل منهما للفوز بفرصة إنتاج مسلسل Gotham، المشتق من سلسلة البطل الخارق "باتمان"، لكنه يختص بقصة "المفتش جيم جوردون" رجل الشرطة الذي يساعد باتمان في محاربة الجريمة بمدينة جوثام، في صفقة قيل إنها الأكبر في مجال الدراما.

المسلسل الجديد سوف يتتبع الأيام الأولى للمفتش جوردون في مهنته كرجل أمن في شرطة جوثام سيتي، مع التركيز على عمله كمفتش، وذلك قبل سنوات من لقائه الأول بـ"باتمان".

ووفقا لتقرير نشره موقع "ديدلاين" الإخباري الفني، فإن باتمان لن يكون له دور أو ظهور في ذلك المسلسل، وإن كان يفترض أن تكون هناك بعض الوجوه الأخرى المألوفة لدى جمهور الكتب والروايات المصورة "كوميكس".

يذكر أن المفتش جوردون ظهر في ثلاثية باتمان للمخرج الإنجليزي كريستوفر نولان، وقام بدوره النجم الإنجليزي جاري أولدمان، إلا أنه لم يتقرر بعد من سيؤدي دور جوردون صغير السن.