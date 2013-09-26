إصدار تصاريح حجاج الداخل حتى غرة ذي الحجة

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)، عكاظ (جدة)

أطلقت وزارة الحج مساء أمس خدمة إصدار تصاريح الحج لحجاج الداخل، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، والذي يستمر حتى غرة شهر ذي الحجة. وكشف لـ«عكاظ» وزير الحج الدكتور بندر بن محمد حجار، عن إصدار (100) تصريح للحج لحجاج الداخل في أول ساعة من انطلاقة الخدمة، وقال ما زالت عملية إدخال البيانات مستمر وكذا إصدار التصاريح مستمر. وأهاب الحجار بجميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام سرعة الدخول إلى موقع وزارة الحج الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية والتأكد من صحة ترخيص الحملات وشركات حجاج الداخل المصرح لهم من قبل وزارة الحج وعلى وجه الخصوص هذا العام، تفاديا للوقوع في شراك الحملات الوهمية والتي ليس لها سجلات أو تصاريح في وزارة الحج. وأشار الدكتور الحجار إلى أن الحجاج الذين توجهوا من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة حتى الآن بلغ أكثر من (160) ألف حاج، نقلتهم ما يقارب 4 آلاف حافلة من حافلات شركات نقل الحجاج، مبينا أن جميع الحافلات تم الفحص عليها في محطات الفحص الدوري التابعة للأمن العام، وأنه لم يسجل أي حادث مروري بفضل الله على طريق الحرمين.من جهة أخرى وبرعاية وزير الحج الدكتور بندر حجار، تقيم وزارة الحج اليوم ورشة عمل عن التأثير المتوقع لتزامن مواسم الحج في الأعوام المقبلة مع شهور فصل الصيف وأثر ذلك على خدمات ضيوف الرحمن. الورشة التي سيحضرها عدد من الجهات الحكومية، ستقام في فندق هيلتون بجدة.