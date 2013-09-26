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الاتحاد الأوروبى يتعهد بمواصلة القيام بدور نشط لتحقيق التنمية فى إثيوبيا

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الاتحاد الأوروبى يتعهد بمواصلة القيام بدور نشط لتحقيق التنمية فى إثيوبيا الاتحاد الأوروبى يتعهد بمواصلة القيام بدور نشط لتحقيق التنمية فى إثيوبيا

تعهدت تشانتال هيبريتشت سفيرة الاتحاد الأوروبى الجديدة لدى إثيوبيا بأن يواصل الاتحاد القيام بدور نشط لتحقيق التنمية فى إثيوبيا .

ونقل التليفزيون الاثيوبى اليوم عن سفيرة الاتحاد الأوروبى الجديدة قولها خلال لقائها مع وزير الدولة الاثيوبى للشئون الخارجية برهان جيبركريستوس إن الاتحاد الأوروبى سيعمل بصورة وثيقة مع الاثيوبية بشأن قضايا مختلفة.

وقالت إن العلاقات التجارية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبى علاقات مهمة للغاية بالنسبة للاتحاد ، وإنها تأمل فى العمل بصورة وثيقة مع الحكومة الاثيوبية لتوسيع نطاق الشراكة التجارية بين الجانبين.

ومن جانبه ، قال وزير الدولة الاثيوبى إنه يقدر العلاقة الخاصة مع الاتحاد الأوروبى ، وان لديه اقتناعا بأن هذه العلاقة ستستمر فى مجالات التعاون المتعددة .

وأضاف قائلا ” ان الحكومة الاثيوبية تؤمن بضرورة اجراء مناقشات صريحة وحقيقية بشأن كافة المجالات .

وأكد الوزير الاثيوبى أنه ليس هناك خلاف بشأن المبادىء و القيم الأساسية بين إثيوبيا والاتحاد الأوروبى.

أ ش أ

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