«فرعية المالية» ارجأت تعديل قانون بيت الزكاة ... وتغيير اسم «التسليف»

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية اجتماعها (امس) والذي تضمن مناقشة تعديلات على مادتين بشأن قانون بيت الزكاة والتي من ضمنها ما يخص اعضاء مجلس الادارة وكذلك موضوع تغيير اسم بنك التسليف والادخار الى بنك الائتمان الكويتي.
>واوضح رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع بأنه تمت مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون بيت الزكاة، لافتاً الى ان هذه التعديلات تتعلق بمادتين بالقانون الأولى بشأن اعضاء مجلس الادارة لتصبح من جهات الى جهة اخرى، قائلاً: «نظراً الى ان هناك تعديلاً جديداً على هذه المادة طلبنا من ممثلي الحكومة ان يأتوا بالتعديل الجديد لتنظر اللجنة في اجتماع لاحق».
>وبين الشايع ان اللجنة نظرت في موضوع آخر فيما يتعلق بتغيير اسم بنك التسليف والادخار الى بنك الائتمان الكويتي نتيجة لتغيير اختصاصات البنك ليتماشى الاسم الجديد مع هذه الاختصاصات، مشيراً الى ان اللجنة بانتظار قرار مجلس الوزراء بهذا الصدد ليتسنى لها مناقشة في اجتماع لاحق.
>وبسؤاله عن التعديلات الحكومية بشأن قانون ديوان الخدمة المدنية، اوضح ان «هذا الامر ستناقشه اللجنة في اجتماع لاحق ولم تتم مناقشته في اجتماع امس».
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>واوضح رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع بأنه تمت مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون بيت الزكاة، لافتاً الى ان هذه التعديلات تتعلق بمادتين بالقانون الأولى بشأن اعضاء مجلس الادارة لتصبح من جهات الى جهة اخرى، قائلاً: «نظراً الى ان هناك تعديلاً جديداً على هذه المادة طلبنا من ممثلي الحكومة ان يأتوا بالتعديل الجديد لتنظر اللجنة في اجتماع لاحق».
>وبين الشايع ان اللجنة نظرت في موضوع آخر فيما يتعلق بتغيير اسم بنك التسليف والادخار الى بنك الائتمان الكويتي نتيجة لتغيير اختصاصات البنك ليتماشى الاسم الجديد مع هذه الاختصاصات، مشيراً الى ان اللجنة بانتظار قرار مجلس الوزراء بهذا الصدد ليتسنى لها مناقشة في اجتماع لاحق.
>وبسؤاله عن التعديلات الحكومية بشأن قانون ديوان الخدمة المدنية، اوضح ان «هذا الامر ستناقشه اللجنة في اجتماع لاحق ولم تتم مناقشته في اجتماع امس».
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