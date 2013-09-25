سيارات مصفحة وناقلات جنود لتأمين وفد "الثقافة" المصرى ببغداد

وصل إلى مطار بغداد الدولى الوفد المصرى المشارك فى فعاليات الأسبوع الثقافى المصرى بالعاصمة العراقية بغداد، ضمن احتفالات بغداد عاصمة للثقافة العربية.

يضم الوفد فرقة الموسيقى العربية، والفنانة سميحة أيوب، والفنان سامى العدل، والكاتب محفوظ عبد الرحمن وزوجته الفنانة سميرة عبد العزيز، والشاعرة سارة علام، والكاتبة عزة إبراهيم.

ووسط استعدادات أمنية مكثفة، نقلت السلطات العراقية الوفد المشارك للفندق مقر الإقامة عبر سيارات مصفحة، بالإضافة إلى ناقلات جنود وسيارات شرطة وجيش أمام سيارات الوفد المشارك وخلفها.

وكان فى استقبال الوفد بالمطار السفير نبيل مكى، سفير مصر لدى بغداد.