"المالية": المزاد الثانى لهدايا الوزراء يحقق ضعف الحصيلة المقدرة

انتهت اليوم الأربعاء فعاليات المزاد العالمى الذى نظمته وزارة المالية لبيع هدايا الوزراء وكبار المسئولين، والتى تلقوها من الدول الصديقة، وأبرزها ساعتان تلقاهما الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومجموعة هدايا تلقاها رئيس الوزراء السابق.

وكشف لطفى شندى، رئيس هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن تحقيق المزاد الذى يعد الثانى لبيع هدايا الوزراء حصيلة بلغت 58 ألفًا و845 جنيهًا من بيع 23 هدية من بين 29 هدية تم عرضها بالمزاد.

وقال شندى، فى تصريح له اليوم، إن الهدايا الست الأخرى لم يتم الموافقة على بيعها، لأن السعر المعروض لم يصل للتقديرات الموضوعة من قبل المثمنين.

وأضاف أن الحصيلة التى يحققها المزاد تزيد بنحو الضعف عن التقديرات التى وضعها الخبراء والمثمنون، مشيرًا إلى أن الهدايا ضمت مجموعة من الساعات والفازات وسيف من الفضة ومجسمات لمراكب شراعية وساعات مكتب وعددًا من المنتجات اليدوية الفاخرة، حيث قدرت الهدايا الـ23 بمبلغ 27 ألفًا و750 جنيهًا فقط، وهو ما يعنى أن الزيادة فى الحصيلة تقارب الثلاثين ألفًا.

وعن الهدايا التى لم يتم بيعها، أشار شندى إلى أنه سيتم تنظيم مزاد آخر الشهر المقبل لبيعها.

وقال إنه سيتم توريد إجمالى المبلغ إلى حساب الخزانة العامة بالبنك المركزى المصرى تطبيقًا لقرار رئيس الوزراء ببيع هدايا الوزراء وكبار المسئولين وتحصيل قيمتها لصالح الخزانة العامة.