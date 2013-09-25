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"المالية" تنجح فى بيع عدد من هدايا الوزراء بمزاد علنى

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"المالية" تنجح فى بيع عدد من هدايا الوزراء بمزاد علنى "المالية" تنجح فى بيع عدد من هدايا الوزراء بمزاد علنى

أنهت منذ قليل وزارة المالية، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بيع هدايا مكتب الوزراء فى مزادها العلنى التى تعقده فى نادى الجيزة، وسط حضور عدد كبير من التجار.

انتهى المزاد ببيع عدد من هدايا مكتب الوزراء، حيث تم بيع عدد ساعة حريمى ورجالى " ذهبى فى أبيض" 1050 جنيها، كما وصل المزاد على طبق " فضة" "21س" وزن 3.5 جرام إلى 1950 جنيها، أما سعر السجادة الحرير 134×12، حيث بدأ المزاد عليها من 5000 جنيه، واستقر العطاء بعد شد وجذب بين التجار إلى 16000 جنيه لسعر السجادة، كما وصل العطاء على " فازة" مطعمة بالنحاس إلى 800 جنيه، واستقر المزاد على حقيبة جلد طبيعى "جلد تمساح" مقاس 43×33 إلى 2900 جنيه.

وسجل "طبق فضة مزخرف" 115 جراما عيار"800" لـ1000 جنيه، كما انتهى سعر "فازة خزف" بالمزاد نفسه عند عشرة آلاف جنيه.

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مصر 365