محافظ القليوبية: كورنيش جديد ومدخل بجداريات طراز أثرى لمدينة بنها

أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية، إنشاء كورنيش جديد على الرياح التوفيقى، وعمل مدخل جديد بطراز معمارى أثرى، وأضاف أنه تم الاتفاق مع الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، علىأان تقوم الجامعة بتصميم الكورنيش الجديد، وتتحمل المحافظة تكلفة ذلك.

واتفقا خلال جولتيهما بكليتى الفنون التطبيقية والحاسبات والتربية النوعية ببنها، على إنشاء كورنيش جديد لمدينة بنها على الرياح التوفيقى، وعمل مدخل جديد للمدينة بطراز معمارى وأثرى يعبر عن جمال مدينة بنها، وبشكل جديد، على أن تقوم كليتا الفنون التطبيقية والتربية النوعية بعمل جداريات لتجميل مدخل المدينة للقادمين من طريق المنصورة، ليكون متنفسا جديدا لأبناء المدينة.