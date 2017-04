أسوأ أوشام المشاهير..أحرف ناقصة ورسومات مضحكة

يرى البعض أنّ الرسم على الجسد هو فنّ. لكنّ فن الأوشام يتحوّل في بعض الأحيان إلى كارثة؛ وهذا ما حدث مع بعض النجوم، الذين وضعوا أوشاماً بأحرف ناقصة، فتغيّرت المعاني، أو وشموا أسماء من يحبّون، فيما الحبّ لم يدُم إلى الأبد، فاضطروا إلى إزالة تلك الأوشام؛ وهناك من رسم على وجهه، بدون تفكير، فحصل على وشم قبيح مدى العمر، كالمصارع Mike Tyson.

Kasha: وشمت suck it داخل شفتها

Hayden panettiere: تضع وشم "live without regrets". لكن هناك خطأ إملائياً في الكلمة الأخيرة

Ryan Cabrera: المغني Ryan Cabrera يضع وشماً يمثل وجه الممثل Ryan Gosling

Ashley Greene: تضع وشم " lifes a dance". لكنها نسيت علامة الاقتباس الأحادية

Scarlett Johansson: تضع وشم " lucky you"، أي أنت محظوظ

Cara Delevingne: تضع جملة " Made in England"، أي "صنع في إنجلترا"، على أخمص قدمها

Mike Tyson: يضع رمزاً كبيراً على وجهه

Angelina Jolie: تضع اسم زوجها الثانيBilly Bob فوق تنين، لكنها أزالته بعد انفصالها عنه

Johnny Depp: كان يضع وشم "Winona forever"، وهي حبيبته السابقة. لكنه بعد انفصاله عنها غيّر الوشم إلى "Wino forever"

Justin Bieber: يضع وشم يدين على قدمه

Gucci Mane: يضع وشم مثلجات على وجهه

Chris Brown: تسبب الوشم الذي على شكل جمجمة على عنق "Chris Brown" في حدوث جدال، حيث رأى البعض أن الوشم مشابه لوجه Rihanna، بعد أن ضربها.