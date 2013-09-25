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الغرف السياحية: رفع حظر السفر الروسى إلى مصر هذا الأسبوع

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الغرف السياحية: رفع حظر السفر الروسى إلى مصر هذا الأسبوع الغرف السياحية: رفع حظر السفر الروسى إلى مصر هذا الأسبوع

كتب : عبده أبوغنيمة منذ 37 دقيقة

قال عادل عبدالرازق عضو اتحاد الغرف السياحية، إنه من المقرر أن تصدر السلطات الروسية قرارها برفع حظر السفر إلى خلال الأسبوع الحالى، وذلك بعد التقرير الإيجابى الذى كتبه الوفد الأمنى والسياحى الروسى، الذى أكد مدى أمان «مصر»، خصوصاً مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأضاف «عبدالرازق» لـ«الوطن» أن القرار المتوقّع صدوره هو رفع جزئى لحظر السفر الروسى بمناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء بداية من أكتوبر المقبل، مع استمرار الحظر بمدن القاهرة والصعيد، لافتاً إلى أن 95% من السائحين الروس يأتون إلى مصر من أجل السياحة الشاطئية.

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