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"المصرية لسرطان الثدى" تنظم السباق العالمى للتوعية بمخاطر سرطان المرأة

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"المصرية لسرطان الثدى" تنظم السباق العالمى للتوعية بمخاطر سرطان المرأة "المصرية لسرطان الثدى" تنظم السباق العالمى للتوعية بمخاطر سرطان المرأة

تقيم المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى السباق العالمى للتوعية بمخاطر سرطانات المرأة "الجلوباثون"، والذى يقام لأول مرة فى 28 سبتمبر الحالى بمناسبة أن سبتمبر هو شهر التوعية بسرطانات المرأة.

وذكرت المؤسسة، برئاسة الدكتور محمد شعلان، أن هذا السباق هو تحالف عالمى يضم أكثر من 80 دولة لتوحيد الجهود حول العالم بين السيدات والأسر لنشر الوعى، وتنظم المؤسسة حفلة (زومبا) برنامج لياقة بدنية عالمى مستوحى من الرقص اللاتينى مجانا يقام فى فندق (ماريوت) بالزمالك من الساعة 9 صباحا إلى 3 عصرا، كما ستقدم المؤسسة جلسة توعية تفاعلية.

وتتعاون المؤسسة خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر 2013 مع عدد من الجهات لتنظيم حملة توعية، ومن ضمن فعالياتها لهذا العام تكريم كل سيدة تواجه السرطان بشجاعة وممن تغلبن على المرض.

وقال د. شعلان إن المؤسسة تحرض هذا العام على إقامة عدد من الفعاليات تمزج بين التوعية والمرح، حيث تسلط الضوء على قضية سرطانات المرأة عامة وسرطان الثدى بشكل خاص، وتكون بمثابة مساندة للمصابات فى ، مشيرا إلى أنه يمكن لأى شخص أن يشارك فى محاربة المرض عن طريق نشر الوعى بحقائق المرض، وتشجيع أحبائه على الفحص الطبى والتبرع لأجل سيدات فى حاجة للحصول على العلاج المناسب.

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مصر 365

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