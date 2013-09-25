قصائد وطنية وألعاب نارية في سماء نجران

قايد آل جعرة (نجران)

شهد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز أمير منطقة نجران البارحة الأولى احتفال أهالي المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الثالث والثمانين للمملكة الذي أقيم على أرض الملاعب المجمعة لإدارة التربية والتعليم بحي الفهد.وألقى حسن بن صالح اليامي كلمة الأهالي هنأ فيها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وسمو أمير منطقة نجران -حفظهم الله- وجميع المواطنين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، مستذكرا سيرة البطولة والكفاح والتوحيد التي قادها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وسار على نهجه أبناؤه البررة، مستعرضا ملامح التنمية والمنجزات في المملكة التي شملت كل القطاعات والاتجاهات، مشيرا إلى أن منطقة نجران حظيت كغيرها من مناطق المملكة بمشروعات خدمية واجتماعية وصحية ورياضية وثقافية واقتصادية. ثم كرم سموه الفائزين في مسابقة الأمير مشعل بن عبدالله الوطنية للتصوير الفوتوغرافي تلت ذلك فقرة درامية قصيرة، ثم ألقى المنشد حسين آل لبيد شيلة صوتية، بعدها انطلق عرض فني باستخدام فنون الإضاءة وتقنية الضوء الحركي على خلفيات المسرح .