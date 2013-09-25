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محافظ دمياط: لا مكان بيننا لمن يسبح ضد التيار

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محافظ دمياط: لا مكان بيننا لمن يسبح ضد التيار محافظ دمياط: لا مكان بيننا لمن يسبح ضد التيار

قال اللواء محمد عبد اللطيف، محافظ دمياط، إن ثورة 30 يونيو قامت من أجل إقامة دولة القانون ونشر حرية الرأى والديمقراطية، مشدداً على أنه لن يسمح لأحد بتجاوز القانون أو تغيير انتماء الطلاب والمواطنين الوطنى من أجل فصيل معين.
> وأكد أن واقعة بث أغانى رابعة العدوية بدلاً من النشيد الوطنى، والتى تمت بإحدى مدارس المحافظة محل تحقيق، وبعد الانتهاء منه سيحاسب المتسببون فى ذلك، ولا مكان لمن يريد أن يسبح ضد التيار.
> وأضاف محافظ دمياط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مساءً مع الإعلامى وائل الإبراشى المذاع عبر قناة دريم2، أن المحافظة استقبلت العام الدراسى بوضع خطط تأمينية تهدف لحماية الطالب والمعلم وسط جو من الحرية والديمقراطية.

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مصر 365