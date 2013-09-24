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كليمنتي يقترب من تدريب ليبيا

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كليمنتي يقترب من تدريب ليبيا كليمنتي يقترب من تدريب ليبيا

طرابلس، (إفي): أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم اليوم أنه تم التوصل لاتفاق مبدئي مع المدير الفني الإسباني خابيير كليمنتي لتدريب الوطني الأول.

وصرح رئيس الاتحاد أنور الطيشاني لـ(إفي) "توصلنا لاتفاق مبدئي لكي يبدأ كليمنتي عمله مع الفريق في أكتوبر المقبل".

وأشار المسئول إلى أن كليمنتي، الذي قاد المنتخب الإسباني في الفترة بين عامي 1992 و1998 ، سيصاحبه مساعد ومدرب أحمال بدنية.

وسبق لكليمنتي قيادة منتخبات صربيا والكاميرون ووصل إلى ليبيا أمس الاثنين للتفاوض مع الاتحاد الليبي لكرة القدم.

يشار إلى أن منتخب ليبيا لم يتأهل للجولة الفاصلة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بالبرازيل في 2014.

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