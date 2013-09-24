مغربية تجمع عمر الشريف ونادين لبكي في "دفن وعزاء"

يشارك الممثل العالمي عمر الشريف (81 عاما) بطولة الفيلم كل من المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي, والممثلة الفلسطينية هيام عباس ولبنى ازبال ، و مرجانة العلوي في فيلم من إنتاج فرنسي مغربي مشترك، للمخرجة المغربية ليلى مراكشي بعنوان "روك دو كسبا"، الفيلم يحكي في إطار درامي كوميدي خفيف ، ما يحدث في إطار عملية دفن وعزاء كبير الأسرة "مولاي حسن", الذي يقوم بدوره عمر الشريف, حيث توافيه المنية تاركا خلفه في أسرته فقط مجموعة من النساء اللاتي يقضين ثلاثة أيام حدادا وسط حرارة الصيف.

وكان عنوان الفيلم الأول أثناء التصوير هو "جنازة بارتي", قبل أن يتم تغييره إلى "روك دو كسبا" الذي يعود إلى أغنية أطلقها فريق الروك الإنجليزي "كلاش" عام 1982 حملت الاسم نفسهيعد الفيلم أحدث أعمال المخرجة المغربية ليلى مراكشي المثيرة للجدل منذ إخراجها لفيلم "ماروك" عام 2005.