أخبار عاجلة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

مغربية تجمع عمر الشريف ونادين لبكي في "دفن وعزاء"

Google+ Print
مغربية تجمع عمر الشريف ونادين لبكي في "دفن وعزاء" مغربية تجمع عمر الشريف ونادين لبكي في "دفن وعزاء"

يشارك الممثل العالمي عمر الشريف (81 عاما) بطولة الفيلم كل من المخرجة والممثلة اللبنانية نادين لبكي, والممثلة الفلسطينية هيام عباس ولبنى ازبال ، و مرجانة العلوي في فيلم من إنتاج فرنسي مغربي مشترك، للمخرجة المغربية ليلى مراكشي بعنوان "روك دو كسبا"، الفيلم يحكي في إطار درامي كوميدي خفيف ، ما يحدث في إطار عملية دفن وعزاء كبير الأسرة "مولاي حسن", الذي يقوم بدوره عمر الشريف, حيث توافيه المنية تاركا خلفه في أسرته فقط مجموعة من النساء اللاتي يقضين ثلاثة أيام حدادا وسط حرارة الصيف.
وكان عنوان الفيلم الأول أثناء التصوير هو "جنازة بارتي", قبل أن يتم تغييره إلى "روك دو كسبا" الذي يعود إلى أغنية أطلقها فريق الروك الإنجليزي "كلاش" عام 1982 حملت الاسم نفسهيعد الفيلم أحدث أعمال المخرجة المغربية ليلى مراكشي المثيرة للجدل منذ إخراجها لفيلم "ماروك" عام 2005.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي