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بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس: راهبات وأطفال محاصرون بدير في سوريا

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بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس: راهبات وأطفال محاصرون بدير في سوريا بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس: راهبات وأطفال محاصرون بدير في سوريا

كتب : أ ف ب منذ 52 دقيقة

أعلنت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، أن نحو 40 راهبة وطفلا يتيما عالقون في دير مار تقلا في وسط بلدة معلولا بريف دمشق، التي أضحت مسرحا لتبادل إطلاق النار بين القوات النظامية ومقاتلي المعارضة.

وجاء في بيان صدر اليوم عن البطريركية التي تتخذ من دمشق مقرا لها، أن "دير القديسة تقلا في بلدة معلولا (...) يعيش أياما صعبة ومؤلمة حاليا، فالدير يقع في وسط منطقة لتبادل النيران، الأمر الذي يجعل من عملية تموينه عملية شاقة للغاية ومحفوفة بالمخاطر".

وأضاف البيان أنه "تعطل مؤخرا من جراء تبادل النيران المولد الكهربائي في الدير، فتعذر بذلك تأمين وصول المياه إليه، الأمر الذي يهدد استمرار الحياة فيه".

ووجهت البطريركية "نداء عاجلا" إلى عدد من المنظمات الإنسانية، الحكومية وغير الحكومية، كي "تعمد إلى توفير الضروري لقاطني الدير، راهباته وأطفال ميتمه، الذين يقارب عددهم 40 شخصا".

ويقع الدير على سفح التلة التي يستقر عليها الجزء الأكبر من معلولا، التي يسيطر مقاتلو المعارضة على مرتفعاتها، بين مواقع هؤلاء والساحة الرئيسية للبلدة حيث توجد القوات النظامية.

وسيطر مقاتلو المعارضة السورية وبينهم مسلحون من جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، على معلولا في التاسع من سبتمبر، لكن بعد ثلاثة أيام، تمكن الجنود السوريون من العودة إليها وإخراج المعارضين منها، إلا أن الاشتباكات اليومية بين الطرفين ما تزال مستمرة.

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