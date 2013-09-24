عدد اللاجئين السوريين في بلغاريا يصل إلى 4500 شخص

كتب : الأناضول منذ 26 دقيقة

أفاد الأمين العام لوزارة الداخلية البلغارية، سفيتلازار لازاروف، أن عدد اللاجئين السوريين في بلغاريا بلغ 4500 شخصا، مشيرا إلى صعوبة ضبط الحدود مع تركيا بشكل كامل، كون العملية تكلف حوالي 5 ملايين يورو، وتتطلب نشر 3000 عنصر أمن.

وأضاف "لازاروف" في لقاء مع الإذاعة الوطنية البلغارية، إلى أن نقاط المراقبة، تنتشر على طول الحدود المشتركة بين البلدين، والممتدة على طول 58 كيلومترا، لافتا إلى أنه في ليلة واحدة ضبط 53 سوريا من أصل 80 شخصا عبروا الحدود بطرق غير شرعية.

وبين "لازروف" أن غالبية اللاجئين السوريين يقيمون في مركز إيواء مؤقت قرب العاصمة، صوفيا، فيما يتوقع إيواء نحو 1000 لاجئ في ثكنة عسكرية سابقة في منطقة "مستانلي" الحدودية، جنوب البلاد.

كانت بلغاريا، أعلنت في وقت سابق أنها لا تستطيع استقبال أكثر من 5000 من اللاجئين السوريين، في الوقت الذي تنوء دول الجوار تحت وطاة التدفق المتزايد للاجئين السوريين مع تردي الأوضاع في بلادهم.