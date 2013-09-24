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آسيوي وزوجته يسقطان بـ «ربع كيلو هيروين»

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آسيوي وزوجته يسقطان بـ «ربع كيلو هيروين» آسيوي وزوجته يسقطان بـ «ربع كيلو هيروين»
تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط شخص آسيوي وزوجته وبحوزتهم ربع كيلو من مادة الهيروين النقي و600 حبة من المؤثرات العقلية نوع روش.

في هذا الإطار، وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إدارة العمليات تفيد بأن هناك شخصا آسيويا مع زوجته الآسيوية يقومان بترويج المخدرات، وحرصا منهما على عدم كشف هويتهما لا يقومان بتسليم المواد المخدرة باليد، وإنما يقومان بإلقائها في أماكن يحددانها للمتعاطين والمدمنين عليها بعد أن يتم تحصيل الأموال قبلها في أماكن أخرى.

وعلى ضوء ذلك، تم تكثيف التحريات التي أسفرت عن معرفة بياناتهما بالكامل، وعليه تم استصدار إذن قانوني من النيابة العامة لضبطهما وبمداهمة مسكنهما عثر بحوزتهما على ربع كيلو من مادة الهيروين النقي وعدد 600 حبة من المؤثرات العقلية نوع روش.

وبالتحقيق معهما اعترفا بأن الكمية المضبوطة بحوزتهما تخصهما بقصد الاتجار، وأحيلا والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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