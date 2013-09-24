شايع الشايع: أسماء 2104طالباً وطالبة تم قبولهم في الجامعات المصرية

ثامر السليم

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أعلن ملحقنا الثقافي بجمهورية مصر العربية د.شايع الشايع عن أسماء الطلبة الكويتيين وغير محددي الجنسية المقبولين في الجامعات المصرية ، داعيا الطلبة الكويتيين في مصر إلى الابتعاد عن مكاتب «السمسرة» المشبوهة، مؤكدا أن هناك مناديب تابعين للمكتب الثقافي ومناديب تابعين لاتحاد الطلبة يعالجون كثيرا من المشكلات.

ولفت الي انه من لم يعلن اسمه ضمن هذه المجموعة فقد يكون من الطلبة الذين ارسلوا شهاداتهم ولم تكن واضحه وقد بعثنا لهم ايميل بضرورة اعادة ارسالها مرة اخرى والطلبة الذين سجلوا من اسبوع ستعرض اسماؤهم في شهر اكتوبر ، مشيرا الي ان يشترط لقبول العسكرين من اذن دراسي لاستكمال دراستهم.

وقال انه على جميع الطلبة المرشحين استكمال اجراءات القبول عبر مراجعة الجامعة المرشح لها مباشرة الى ادارة شئون الوافدين بالحرم الجامعي اعتبارا من تاريخ 1 / 10 / 2013 مصطحباً معه أصل الشهادة الدراسية أو مستخرج رسمي مصدق من الجهات الرسمية وشهادة الميلاد الأصلية وصورة جواز السفر بالاضافة الي عدد 6 صور شخصية.

وتابع قائلا يستلزم على الطالب والطالبة سداد رسوم التسجيل ( 150 جنيه قيمة المظروف + 500 جنيه مصري فقط لا غير عن كل عام دراسي سابق عن العام الحالي + سداد رسوم الجامعة للكليات النظرية (2000 جنيه استرليني ) والكليات العملية ( 3000 جنيه استرليني ) للعام الجامعي 2013

وفيما يلي الأسماء:

كشف بأسماء الطلاب المقبولين بالجامعات بجمهورية مصر العربية للعام الدراسي 2013/2014

1 ابتهاج اسعد فراج الحربي جامعة عين شمس كلية الحقوق كويتي

>2 ابداح سعد ابداح الوطيب جامعه المنوفيه كلية الحقوق فرع السادات كويتي

>3 ابرار احمد اكبر حسن رضا جامعة القاهرة كلية التجارة كويتي

>4 ابرار عبدالرحمن حمود شوكان العنزى جامعة الزقازيق كلية التجارة كويتي

>5 ابرار عبدالسلام محمد جمعان الدويله جامعة بنها كلية تربية نوعية كويتي

>6 ابرار علي محمد الفارسي جامعة طنطا كلية التجارة كويتي

>7 ابرار مهدي على عبدالله جامعة القاهرة كلية طب الفم والأسنان كويتي

>8 ابرار هذال عبدالله شلاش العتيبى جامعة القاهرة كلية التجارة كويتي

>9 ابراهيم خليل ابراهيم محمد عبدالرحمن جامعة بني سويف كلية الحقوق كويتي

>10 ابراهيم خليل عبدالرحمن الكندري جامعة المنصورة كلية الحقوق كويتي

>11 ابراهيم راشد ابراهيم الشطى جامعة الزقازيق كلية الحقوق كويتي

>12 ابراهيم عبدالله فلاح طالب الرشيدي جامعه المنوفيه كلية الحقوق كويتي

>13 ابراهيم عبدالله محسن اللامي الشمري جامعه المنوفيه كلية الحقوق كويتي

>14 ابراهيم عزيز كدموس الديحاني جامعه المنوفيه كلية الحقوق كويتي

>15 ابراهيم محمد منصور العجمى جامعة طنطا كلية الحقوق كويتي

>16 ابراهيم مرزوق مهدى الرشيدى جامعه المنوفيه كلية الحقوق كويتي

>17 ابراهيم منير محمد العجمى جامعة الزقازيق كلية الحقوق كويتي

>18 احمد انور عبدالعزيز البشارة جامعة القاهرة كلية دار العلوم كويتي

>19 احمد بجاد ناصر فارس العطيفه جامعة حلوان كلية التربية الرياضية(بنين) كويتي

>20 احمد جابر صالح الخالدي جامعة طنطا كلية الحقوق كويتي

>21 احمد جابر عيد طلق العازمى جامعة بنها كلية التربية الرياضية(بنين) كويتي

>22 احمد جمال عبد الخضر عبد الرحيم البهبهانى جامعة بنها كلية الحقوق كويتي

>23 احمد حسين مديد ردن القحطانى جامعة حلوان كلية الحقوق كويتي

>24 احمد حمود غياض الضفيرى جامعة حلوان كلية الحقوق كويتي

>25 احمد خالد احمد العبد الكريم جامعة بنها كلية التجارة كويتي

>26 احمد خالد احمد المشعان جامعة طنطا كلية التجارة كويتي

>27 احمد خالد سليمان عبدالرحمن محمد جامعة بنها كلية الحقوق كويتي

>28 احمد خالد شعبان غلوم جامعة القاهرة كلية الحقوق كويتي

>29 احمد خالد مطرف العنزى جامعة بنها كلية التربية الرياضية(بنين) كويتي

>30 احمد خالد نشمى الدويله جامعة بني سويف كلية الحقوق كويتي

>31 احمد خلف عشان خلف العنزى جامعه المنوفيه كلية الحقوق فرع السادات كويتي

>32 احمد راكاد فراج العنزى جامعة طنطا كلية الحقوق كويتي

>33 احمد رائد احمد التويم جامعة القاهرة كلية الحقوق كويتي

>34 احمد رفاعي بداح المطيري جامعة الزقازيق كلية الحقوق كويتي

>35 احمد سالم محمد رجاء صطام الرشيدي جامعة بني سويف كلية الحقوق كويتي

>36 احمد سعد طلق عواض فاطم الشلاحى جامعة الزقازيق كلية الحقوق كويتي

>37 احمد سعد غريب البذالي جامعة طنطا كلية الحقوق كويتي

>38 احمد سلمان صالح سلمان جامعة حلوان كلية الحقوق كويتي

>39 احمد سيف محمد العازمى جامعة بني سويف كلية الحقوق كويتي

>40 احمد شكرى عبدالله النجار جامعة بنها كلية أداب كويتي

>41 احمد صالح جاسم محمد الزايد جامعة بني سويف كلية التجارة كويتي

>42 احمد صنت ضاحى تركى الخالدى جامعة بنها كلية الحقوق كويتي

>43 احمد صنيتان مزيد صنيتان البرازى جامعة حلوان كلية الحقوق كويتي

>44 احمد عايد راشد العنزى جامعة بنها كلية الحقوق كويتي

>45 احمد عايد فالح السبيعي جامعة القاهرة كلية الحقوق كويتي

>46 احمد عايض حمود عايد الرشيدي جامعة طنطا كلية الحقوق كويتي

>47 احمد عبداللطيف زغيلان الظفيري جامعة الأسكندرية

شبكةعيونالإخبارية

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