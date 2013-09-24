إنشاء مراكز متخصصة فى الغسيل الكلوى فى 5 مستشفيات بأسوان

أكد اليوم محافظ أسوان مصطفى يسرى على أنه سيتم إنشاء مركز متخصص للغسيل الكلوى بمستشفى نصر النوبة قوامه 36 جهاز بجانب الانتهاء من إنشاء مركز أخر بحميات أسوان يضم 16 جهاز ومركز بمستشفى دراو المركزى يضم 22 جهازا، بالإضافة إلى مركز بمستشفى كوم أمبو المركزى يضم 17 جهازا، علاوة على مركز بمستشفى إدفو العام يضم 50 جهازا.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع أعضاء الاتحاد النوعى للجمعيات النوبية برئاسة المهندس عبده سليم، حيث أكد مصطفى يسرى على أن مستشفى نصر النوبة ستشهد دعماً تجهيزياً فى الفترة القادمة.

ومن المقرر تطويرها بتكلفة 16 مليون جنيه، علاوة على دعمها بالأطباء، بعد تخصيص 50 طبيب لأسوان من دفعة يونيو الماضى، و16 طبيبا من مشروع خدمة الأخصائى، وذلك بعد مخاطبة وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط بضرورة دعم المحافظة بـ 250 طبيبا لسد العجز فى مختلف التخصصات وخاصة الرعاية الأساسية لتغطية 85 وحدة صحية تعانى من عجز فى الأطباء، وذلك من إجمالى 219 وحدة صحية فى مختلف أنحاء المحافظة، مضيفا أنه سيتم تطوير مستشفى كوم أمبو المركزى بتكلفة 5 ملايين جنيه لإعادة تأهيل المبنى القديم.