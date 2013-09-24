سفير كوريا الشمالية يؤكد لـ"الفرا" دعم بلاده إقامة الدولة الفلسطينية

كتب : بهاء الدين محمد منذ 19 دقيقة

استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة الدكتور بركات الفرا، سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في القاهرة ري هيوك شول، اليوم بمقر سفارة فلسطين.

وأوضح الدكتور الفرا لسفير كوريا آخر تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، المتمثلة في ممارسات إسرائيل المستمرة في بناء مزيد من المستوطنات فوق أراضي دولة فلسطين المحتلة، بجانب المحاولات اليومية لتهويد القدس، واستهداف المواطنين العزل واعتقالهم، مع استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق على قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والإنساني، وتلتزم ببنود اتفاقيات جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ومن جهته، عبَّر شول عن أن بلاده تدعم صمود الشعب الفلسطيني في معاناته اليومية تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتؤيد قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد الجانبان بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات الثنائية، التي تأتي في إطار التنسيق المتبادل بين البلدين.