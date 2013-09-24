تظاهر أصحاب المخابز المغلقة بالغربية للمطالبة بإعادة فتحها

نظم اليوم "الثلاثاء" العشرات من أصحاب المخابز البلدية الصادر ضدها قرار غلق من محافظ الغربية أمام ديوان عام محافظة الغربية، للمطالبة بإعادة فتحها مرة أخرى، بسبب تضرر القائمين عليها من هذا القرار.

وقال أصحاب المخابز إن محافظ الغربية رفض مقابلتهم لبحث إيجاد حل لهذا المشكلة التى تسببت فى تشريد العاملين فى هذا القطاع.

وأوضحوا أن المحافظ أصدر قرارا بإغلاق 26 مخبز بمدينة طنطا وحدها لمدة 3 أشهر، بسبب وجود مخالفات غير حقيقية على حسب وصفهم حررها أمناء شرطة من مباحث التموين.

وقال محمد عبد الله، صاحب مخبز، إن سبب الأزمة هى مباحث التموين التى ترسل أمناء شرطة للمعاينة على المخابز، معظمهم لا يراعون الله فى أعمالهم.

وأضاف سمير عبد الفتاح، صاحب مخبز، أن إغلاق هذه المخابز تسبب فى أزمة نقص خبز شديدة بمدينة طنطا، وطالب محافظ الغربية بالتدخل لإعادة فتح هذه المخابز، حفاظا على لقمة عيش العاملين بها.