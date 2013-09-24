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وزير الإسكان: ندرس تطبيق تكنولوجيا ترشيح ضفاف الأنهار لتوفير المياه

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وزير الإسكان: ندرس تطبيق تكنولوجيا ترشيح ضفاف الأنهار لتوفير المياه وزير الإسكان: ندرس تطبيق تكنولوجيا ترشيح ضفاف الأنهار لتوفير المياه

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارى دراسة تطبيق نظام ترشيح ضفاف الأنهار، كتكنولوجيا منخفضة التكاليف للإمداد بمياه شرب ذات مواصفات عالية الجودة حيث سيتم تطبيق تقنية نظام ترشيح آبار الشاطئ، كمعالجة أولية لتحليه مياه البحر بهدف الإقلال من كلفة عمليات التحلية.

وأضاف أن تقوم حاليا بإعداد خطة عملية قابلة للتطبيق لاستخدام التكنولوجيات غير التقليدية لتوفير مياه الشرب فى المناطق ذات الندرة المائية على مستوى الجمهورية (مناطق الساحل الشمالى ومرسى مطروح والبحر الأحمر)، وذلك باستخدام نظام تحليه مياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية.

وأشار الوزير إلى ان نسبة تغطية الصرف الصحى فى فقط 50% ويوجد 50% من سكان مصر غير مخدومين من الصرف الصحى معظمهم فى القرى والمناطق العشوائية، وقد تم تحديد المناطق الساخنة فى محافظات مصر وبالتحديد القرى ذات الأولوية الأولى والتى بها مشاكل ملحة لا تحتمل الانتظار لفترات طويلة والتى تحتاج إلى حلول سريعة التنفيذ.

وأشار إلى أنه تم بالفعل تحديد التكنولوجيا غير التقليدية "منخفضة التكاليف" لمعالجة مياه الصرف الصحى المصرية بمنطقة الدلتا وصعيد مصر، وتقوم الوزارة حالياً بإعداد خطة تنفيذية مرحلية للحلول المناسبة "غير التقليدية" للقرى وكذلك التكاليف التقديرية وستقوم الوزارة باتخاذ خطوات ايجابية من أجل وضع آلية لمراحل التنفيذ طبقاً للتمويل المتاح.

وأكد الوزير أنه سوف يتم التعامل مع القرى المتضررة ذات الأولوية الأولى والتى لا تحتمل الانتظار، وذلك بإنتهاج منظومة عمل "حلول إسعافية" غير تقليدية بمشاركة منظمات المجتمع المدنى، مع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات المعنية لنقل مياه الصرف الصحى من القرى المضارة إلى أقرب محطة معالجة صرف صحى بالمنطقة.
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مصر 365

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