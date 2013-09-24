بالصور.. مدير أمن القاهرة يزور قسم الزيتون ويتفقد مدارس قطاع الشمال

لليوم الرابع على التوالى، واصل اللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة جولاته التفقدية الصباحية للخدمات الأمنية بالعاصمة، حيث توجه صباح اليوم إلى قسم شرطة الزيتون يرافقه اللواء على الدمرداش "حكمدار العاصمة" وعدد من القيادات الأمنية للاطمئنان على سلامة العقيد مسير كامل "مأمور قسم شرطة الزيتون"، عقب تعرضه للاعتداء من بعض العناصر المؤيدة للرئيس المعزول وكذا فرد شرطة أثناء تنظيمهم لمسيرة بدائرة القسم بمنطقة كوبرى القبة مساء أول أمس.

وعقب ذلك قام بالمرور على العديد من المدارس منها "النقراشى، روض الفرج الإعدادية، ناصر الثانوية، رابعة العدوية ومدرسة الجامعة الإسلامية "بدوائر أقسام" الزاوية وشبرا والساحل والزيتون والحدائق".

كما حرص على التقابل مع مديرى المدارس للسماع لأى مطالب أمنية تؤدى إلى تعزيز التواجد الأمنى من خلال دوريات تأمين الجامعات والمدارس، وقام بتكليف اللواء حمدى مجاهد "مدير الإدارة العامة لقطاع الشمال" بتنفيذ كافة مطالب مدراء المدارس من النواحى الأمنية والتى تقع بنطاق قطاع الشمال.