أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

الخارجية الفلسطينية تندد بقرار تسليم منزل "الرجبي" في الخليل للمستوطنين

Google+ Print
الخارجية الفلسطينية تندد بقرار تسليم منزل "الرجبي" في الخليل للمستوطنين الخارجية الفلسطينية تندد بقرار تسليم منزل "الرجبي" في الخليل للمستوطنين

كتب : الأناضول منذ 34 دقيقة

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم، بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتسليم منزل عائلة الرجبي في مدينة الخليل بالضفة الغربية للمستوطنين، معتبرة ذلك "استهتاراً بالشرعية الدولية" ويأتي ضمن "توجه" الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان.

وفي بيان أصدرته، أكدت الخارجية أن تسليم منزل الرجبي للمستوطنين يعد "تمادياً من قبل الإسرائيلية، في العدوان ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، واستهتاراً بالقانون الدولي والشرعية الدولية، كما يعد تحدياً سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وشرعية حقوق الإنسان، ويشكل في الوقت نفسه "تهديداً مباشراً لعملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وترفع عائلة سعيد الرجبي قضية أمام المحاكم الإسرائيلية لاستعادة المنزل الذي يسيطر عليه الجيش بعد أن ادعى مستوطنون، في وقت سابق، ملكيته، حيث يقع بالقرب من الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل.

ودخل سعيد الرجبي معركة قضائية في المحاكم الإسرائيلية استطاع خلالها إخراج المستوطنين من المنزل وإبقائه تحت سيطرة الجيش للبت في الحكم النهائي بملكيته، مشيرًا إلى أنه استطاع أن يثبت أن الأوراق التي يملكها المستوطنون مزورة إلا أن القضاء يماطل في البت النهائي.

وأصدر نتنياهو أوامره للجيش، بتسليم المستوطنين منزل عائلة الرجبي بعد مقتل جندي إسرائيلي في الخليل، الأحد الماضي.

وانطلقت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، أواخر يوليو الماضي، برعاية أمريكية في واشنطن، بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام، ولم يعلن رسمياً حتى اليوم عن نتائج لتلك المفاوضات.

وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، بعدم الاكتفاء بتقارير وعبارات الإدانة لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من احتلال واستيطان وعدوان مستمر، وإنما العمل على اتخاذ التدابير والإجراءات العملية التي تفرض على حكومة الاحتلال احترام القانون الدولي، والالتزام به.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج