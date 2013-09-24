تجار الفاكهة بأسيوط يرفضون تهديدات وزير التموين بفرض التسعيرة الجبرية

أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط: الفكرة تخالف القانون وآليات الاقتصاد الحر الذي يخضع للعرض والطلب

كتب : سعاد أحمد الثلاثاء 24-09-2013 11:40

رفض تجار الخضراوات والفاكهة بأسيوط تهديدات وزير التموين والتجارة الداخلية بفرض تسعيرة جبرية، وأشاروا إلى أنه من حق الدولة التدخل لضبط السوق خاصة في ظل الارتفاعات الجنونية وغير المبررة للأسعار، لكن ليس بتحديد التسعيرة الجبرية، وإنما بتوفير الرقابة الكافية على الأسواق.

وقال عاطف يوسف إبراهيم أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، إن فكرة تطبيق التسعيرة الجبرية تخالف القانون وآليات الاقتصاد الحر، الذي يخضع للعرض والطلب، كما أن أسعار مدخلات الإنتاج في تغير مستمر، ما يدفع التجار لتغيير الأسعار على فترات قصيرة، لافتا إلى أن الغرفة من الممكن أن تتقدم بمقترحات لوزير التموين لضبط الأسعار، كتحديد هامش ربح لكل مرحلة من مراحل التداول، بدءا من المستورد وتاجر الجملة.

وأضاف إبراهيم أنه من الممكن أن يتم تحديد هامش ربح على كبار التجار لضمان نجاح الفكرة وتنفيذها على الأرض، منوها بأنه من الصعب تنفيذ الفكرة نظرا لأن المتحكم الرئيسي في ارتفاع سعر المنتج هم المزارعون وليس التجار، نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة السماد والسولار بصورة غير مسبوقة، موضحا أن السوق يخضع للعرض والطلب، حيث انخفضت أسعار الطماطم هذا الأسبوع من 85 قرشا إلى 75 قرشا نتيجة زيادة العرض، بينما ارتفع سعر كيلو البطاطس في الجملة من 3.80 جنيه إلى 4.70 جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى خمسة إلى ستة جنيهات خلال الأسبوع المقبل، بسبب زيادة حجم الطلب على العرض، أي أن آليات السوق هي التي تتحكم في السعر.