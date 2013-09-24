أخبار عاجلة

الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و35 سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
افتتاح 4 محطات صرف في الصعيد والجيزة 30 يونيو -
"الصحفيين" تُحيي ذكرى العندليب الأسمر الثلاثاء -
موظفو الضرائب العقارية بالمنيا يطالبون بتفعيل "الضبطية القضائية" -
بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ المنيا يفتتح فرعًا جديدًا بالمدرسة البريطانية -
بالرقص.. متحدو الإعاقة يحتلون وسط البلد -
هكذا كان يستيقظ الناس قديمًا قبل اختراع المنبه -
مقتل عشرة مسلحين في هجوم شمال أفغانستان -
#افتتاح_كنيسة_في_الرياض ... كذبة أبريل أم حقيقة ؟ -
8 الصبح - خبيرة الأبراج وعلم الفلك نيفين ابو شالة ترصد حركة الكواكب وتأثيرها على الأبراج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

اجتماع "الوزراء" يؤجل المؤتمر الصحفى لوزير البترول للثلاثاء المقبل

Google+ Print
اجتماع "الوزراء" يؤجل المؤتمر الصحفى لوزير البترول للثلاثاء المقبل اجتماع "الوزراء" يؤجل المؤتمر الصحفى لوزير البترول للثلاثاء المقبل

قررت وزارة البترول تأجيل مؤتمر صحفى للوزير المهندس شريف إسماعيل، كان مقررا انعقاده اليوم للإعلان عن خطته المقبلة فى إدارة منظومة وزارة البترول، وما تم تحقق منذ بداية تولية الحقيبة الوزارية لتزامنه مع اجتماع لمجلس الوزراء على أن يتم عقدة الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يرد وزير البترول على تساؤلات الصحفيين حول العديد من الموضوعات الشائعة وفتح العديد من الملفات، خاصة ملف مديونية قطاع البترول، والتى أثرت بشكل كبير على تراجع إنتاج من الزيت والغاز، ومشكلة توفير الطاقة لمحطات الكهرباء، بعد تزايد انقطاع الكهرباء مؤخرا بعد حالة من الاستقرار لم تستغرق سوى شهرين، وعاودت مرة أخرى شكوى وزارة الكهرباء بنقص الوقود الموجة لمحطات الكهرباء، مما يدفعها إلى الاتجاه لتخفيض الأحمال للقضاء على تلك الأزمة، الأمر الذى ينفيه القائمون على إدارة منظومة البترول.

وسوف يستعرض الوزير خلال المؤتمر آخر ما تم التوصل إليه فى تطبيق منظومة الكروت الذكية فى توزيع الوقود، والمشروعات الجديدة فى قطاع البترول والتى تستهدف تنفذيها خلال الفترة القادمة، بما يستهدف زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز.

كان المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، قد تسلم مهام الوزارة عقب ثورة الثلاثين من يونيو، بعد اختياره من قبل رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، وتسلمه عددا من الملفات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، من بينها ملف مديونية الشركاء الأجانب، وتحفيزهم على العمل وزيادة الإنتاج، وكوبونات الوقود، وتوفير المنتجات البترولية للأسواق، وغيرها من الملفات الأخرى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"