اجتماع "الوزراء" يؤجل المؤتمر الصحفى لوزير البترول للثلاثاء المقبل

قررت وزارة البترول تأجيل مؤتمر صحفى للوزير المهندس شريف إسماعيل، كان مقررا انعقاده اليوم للإعلان عن خطته المقبلة فى إدارة منظومة وزارة البترول، وما تم تحقق منذ بداية تولية الحقيبة الوزارية لتزامنه مع اجتماع لمجلس الوزراء على أن يتم عقدة الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن يرد وزير البترول على تساؤلات الصحفيين حول العديد من الموضوعات الشائعة وفتح العديد من الملفات، خاصة ملف مديونية قطاع البترول، والتى أثرت بشكل كبير على تراجع إنتاج مصر من الزيت والغاز، ومشكلة توفير الطاقة لمحطات الكهرباء، بعد تزايد انقطاع الكهرباء مؤخرا بعد حالة من الاستقرار لم تستغرق سوى شهرين، وعاودت مرة أخرى شكوى وزارة الكهرباء بنقص الوقود الموجة لمحطات الكهرباء، مما يدفعها إلى الاتجاه لتخفيض الأحمال للقضاء على تلك الأزمة، الأمر الذى ينفيه القائمون على إدارة منظومة البترول.

وسوف يستعرض الوزير خلال المؤتمر آخر ما تم التوصل إليه فى تطبيق منظومة الكروت الذكية فى توزيع الوقود، والمشروعات الجديدة فى قطاع البترول والتى تستهدف الحكومة تنفذيها خلال الفترة القادمة، بما يستهدف زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز.

كان المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، قد تسلم مهام الوزارة عقب ثورة الثلاثين من يونيو، بعد اختياره من قبل رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، وتسلمه عددا من الملفات التى سيتم العمل عليها خلال الفترة القادمة، من بينها ملف مديونية الشركاء الأجانب، وتحفيزهم على العمل وزيادة الإنتاج، وكوبونات الوقود، وتوفير المنتجات البترولية للأسواق، وغيرها من الملفات الأخرى.

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