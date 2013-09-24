إصابة جندي ومستوطنة إسرائيليين جنوبي الضفة

كتب : الأناضول الثلاثاء 24-09-2013 10:14

أصيب جندي إسرائيلي ومستوطنة في حادثين منفصلين جراء إلقاء الحجارة عليهما خلال مواجهات في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جنديًّا إسرائيليًّا أصيب أمس بجراح خلال مواجهات مع شباب فلسطينيين وسط مدينة الخليل.

وقال شهود عيان من مدينة الخليل إن شباب فلسطينيين في مدينة الخليل استهدفوا عشرات المستوطنين القادمين للصلاة في الحرم الإبراهيمي في المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات بين الطرفين بالحجارة.

وأضافت الإذاعة أن مستوطنة إسرائيلية أصيبت أيضا في حادث آخر خلال تعرّضها للرشق بالحجارة في ذات المكان.

وقتل جندي إسرائيلي مساء أمس الأول بعد إصابته في إطلاق نار بالقرب من منطقة الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وذلك في ثاني حادث من نوعه خلال 48 ساعة، بعد العثور على جندي إسرائيلي آخر السبت، مقتولا في مدينة قلقيلية.