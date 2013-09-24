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أبناء اللواء نبيل فراج يذهبون لمدرستهم في صحبة وزير التعليم ومحافظ الجيزة

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أبناء اللواء نبيل فراج يذهبون لمدرستهم في صحبة وزير التعليم ومحافظ الجيزة أبناء اللواء نبيل فراج يذهبون لمدرستهم في صحبة وزير التعليم ومحافظ الجيزة
اصطحب الدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم، والدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، واللواء محمد كمال الدالي، مدير أمن الجيزة مساعد وزير الداخلية، صباح الثلاثاء، أبناء الشهيد اللواء نبيل عبد المنعم فراج، مساعد مدير أمن الجيزة سابقا، والذي استشهد في أحداث تحرير مدينة كرداسة من العناصر الإرهابية، الخميس الماضي، إلى إحدى المدارس الخاصة بالدقي، وذلك تقديرا لبسالته وتقديمه حياته في سبيل التصدي للأعمال الإرهابية والعناصر الإرهابية في كرداسة. كان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت أصدر، الإثنين، قرارًا جمهوريًّا بترقية اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة سابقا، استثنائيًّا إلى رتبة اللواء بدرجة مساعد وزير الداخلية، وذلك اعتبارًا من 19 سبتمبر 2013. كان اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، استشهد بعد إصابته بطلق ناري بجانبه الأيمن أثناء مشاركته فى العملية الأمنية بمنطقة كرداسة، الخميس الماضي.

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