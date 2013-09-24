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تحطم طائرة عسكرية عمانية أثناء مهمة تدريبية ومقتل قائدها

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تحطم طائرة عسكرية عمانية أثناء مهمة تدريبية ومقتل قائدها تحطم طائرة عسكرية عمانية أثناء مهمة تدريبية ومقتل قائدها

أعلنت وزارة الدفاع العمانية على لسان مصدر مسئول فيها، أن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو العمانى سقطت أمس "الاثنين" أثناء قيامها بمهمة تدريبية، ما أسفر عن مقتل قائدها.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية عن المصدر قوله فى تصريح لها: "استشهد قائد الطائرة الملازم أول طيار عبد الملك بن يعقوب بن عبد الله العفيقى فى هذا الحادث الأليم".

وتعد هذه الحادثة هى الثانية من نوعها التى يشهدها سلاح الجو بسلطنة عمان فى غضون أسبوعين، وذلك بعد مقتل طيار عُمانى آخر فى حادث وقع بين مقاتلتين من طراز "جاجوار" فى 11 سبتمبر الحالى، أثناء مهمة تدريب فى جنوب السلطنة.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله إنه: "لم تكن هناك جراء هذا الحادث أى أضرار فى منطقة السقوط غير المأهولة بالسكان فى ولاية رخيوت".

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مصر 365