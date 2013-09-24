حلقة تدريبية عن أخلاق المهنة في توعية الجاليات

عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

أقام المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء ورشة عمل بعنوان إعداد خطة العمل التشغيلية لعام 1435هـ حضرها جميع منسوبي المكتب من مديري إدارات ورؤساء أقسام واستهلها مدير المكتب عبدالرحمن بن سليمان الجغيمان بتأكيد أهمية التخطيط، منوها بإنجازات المكتب في الأعوام السابقة، تلا ذلك شرح كيفية إعداد الخطة قدمه محب عامر مدير إدارة الإعلام الدعوي وبين فيها كيفية صنع خطة استراتيجية وماهية الاستراتيجيات والخطة التنفيذية السنوية والشهرية.كما أقام المكتب دورة تدريبية لمنسوبيه بعنوان (أخلاقيات المهنة) قدمها صلاح محمد العوض وشرح فيها معنى أخلاقيات المهنة وأهمية التحلي بالأخلاق الحميدة أثناء العمل بين الزملاء والمراجعين والمستفيدين.من جهة أخرى، استقبل المكتب عميد الكلية التقنية بالأحساء عادل بن عبدالله المحبوب، وتضمنت الزيارة شرحا لآخر أعمال المكتب ومشاريعه وإنجازاته الدعوية والتعريف بأنظمته الإدارية وخططه المستقبلية.