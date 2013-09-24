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لوحات وأشعار في ديوانية النمر في يوم الوطن

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لوحات وأشعار في ديوانية النمر في يوم الوطن لوحات وأشعار في ديوانية النمر في يوم الوطن

 خديجة عجاج (القطيف)

نظمت ديوانية الشيخ عبداللطيف النمر في الدمام أمسية «فرحة وطن» وجمعت شخصيات من مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ورسمت الأمسية لوحة «فرحة وطن» بمناسبة اليوم الوطني وتنافس على رسم اللوحة عدد كبير من الفنانين والفنانات وافتتحت الأمسية بكلمة للشيخ عبداللطيف النمر عبر فيها عن فرحته بالضيوف من وجهاء ومثقفين وفنانين لإحياء تلك الأمسية. وقدم اللواء عبدالله البوشي كلمة مماثلة حيا فيها ذكرى اليوم الوطني وعبر فيها عن أمن واستقرار الوطن. ومن المشاركين الشاعر محمد الجلواح والشاعرة ماجدة الدهام.وفي نهاية الحفل تم توزيع شهادات التكريم والدروع للمساهمين في إنجاح الأمسية.

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