الدفاع المدني يحذر من العواقب الخطيرة لاستخدام الألعاب النارية والمفرقعات

صالح العلياني (الدمام)

حذر الدفاع المدني أولياء الأمور والشباب والأسر من المبالغة من استخدام المفرقعات والألعاب النارية خلال احتفالات اليوم الوطني وذلك لما تشكله من خطورة كبيرة على الأرواح وسلامة الممتلكات وتسببها في إصابات بالغة، خصوصا ان بعض الألعاب النارية تصنف أنها من الألعاب «شديدة الخطورة».وشدد الدفاع المدني في الوقت نفسه على جميع موردي وبائعي هذه الألعاب الخطيرة ألا يطغى جانب الربح المادي على سلامة مستخدميها، خاصة صغار السن، الذين تدفعهم الرغبة في المشاركة في مثل هذه المناسبات الوطنية أو غيرها، كما نبه الى غفلة بعض الآباء وأولياء الأمور عن متابعة أطفالهم.وقال المواطن محمد الشيباني: الألعاب النارية التي نراها في الوقت الحالي لا يمكن تسميتها بألعاب يمكن أن يقضي بها الأطفال أو الشباب أوقات الفراغ بل تعتبر مواد خطيرة خاصة على الأطفال الذين لا يعون مدى خطورة مثل هذه الألعاب التي تمرر عليهم من بعض الباعة الذين لا يهمهم غير الربح دون النظر إلى العواقب الخطيرة.وطالب الشيباني الجهات ذات العلاقة من الجهات الأمنية وأمانات المناطق بالتحري عن مثل هذه الألعاب الخطيرة التي يترتب على استخدامها الإصابات البليغة، لافتا إلى أنه في كل مناسبة وطنية أو أعياد أو مناسبات أخرى نرى ونسمع العديد من الإصابات الخطيرة التي تلحق بمستخدمي هذه الألعاب شديدة الانفجار.يشار إلى أن بعض المستشفيات سجلت العديد من الإصابات البليغة التي تنتج عن استخدام الألعاب والمفرقعات. وفي المقابل تعمل الجهات ذات العلاقة من خلال فرق ميدانية على تعقب مثل هذه الألعاب ورصدها ومصادرتها من بائعيها وتحرير مخالفات ضدهم.وقال الناطق الرسمي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي: إن الجهود الأمنية تبذل بالتعاون مع عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة كأمانة المنطقة الشرقية وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها لرصد الباعة والتحري عن القائمين على توزيعها للحد من الظاهرة والقضاء عليها. وأضاف المقدم الرقيطي: إن الألعاب النارية تمثل خطرا على أبنائنا.مشيرا إلى أن الجولات والحملات الميدانية متزامنة مع ما يتم بذله من جهود في هذا الجانب لعدد من الجهات ذات العلاقة ممثلة في دوريات السلامة بالدفاع المدني ودوريات الأمن الصناعي وكذلك دوريات أمانة المنطقة الشرقية. ودعا المقدم الرقيطي الأهالي لمراقبة أبنائهم وعدم التعاطي مع تلك المفرقعات وفي حالة توفر معلومات عن أماكن بيع أو توزيع مثل تلك المواد يرجى الإبلاغ عنها على الرقم 999.